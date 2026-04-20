Ex-Inter promete Athletic-MG ofensivo: "Ter a bola, atacar e mostrar o nosso futebol"

Lateral Zeca, ex-Inter, está no Athletic-MG Allan Max / Athletic-MG / Divulgação

O lateral Zeca, que esteve no Inter entre 2018 e 2019, é uma das armas do Athletic-MG para o jogo entre as duas equipes, marcado para quarta-feira, 20h30min no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

A partida abre a quinta fase da Copa do Brasil, é a estreia colorada na competição. Os mineiros passaram por outras duas etapas para chegar até aqui. E agora, mesmo diante de um time da Série A, prometem futebol ofensivo.

Segundo Zeca, o Athletic não vai jogar para se defender. Ainda que o ambiente seja favorável ao Inter (os mineiros tiveram de trocar de estádio já que sua sede, em São João del Rei, não tem capacidade de público para receber o jogo), a ideia é ir para cima.

— Vamos enfrentar uma equipe muito difícil, um gigante, com jogadores que podem definir a partida a qualquer momento. Mas o nosso foco é no trabalho do professor Alex, que tem nos dado muita confiança. Queremos jogar bem, ter a bola, atacar e mostrar o nosso futebol — declarou à patrocinadora do clube, Betnacional.

Para o lateral, os jogadores devem aproveitar a oportunidade e desfrutar da competição:

— Fico muito feliz por fazer parte desse momento e entrar para a história do clube. Sabemos o quanto é difícil chegar a essa fase da competição. Desde a chegada do professor Alex, ele tem reforçado muito a importância do trabalho diário e do entendimento do que ele pede dentro de campo. Temos conseguido assimilar isso bem, e os resultados estão aparecendo. É muito importante para a gente, é muito importante para o clube. Não só financeiramente, mas em termos de competição também. Todo mundo tem o sonho de chegar mais longe. Vamos trabalhar bastante para continuar fazendo história.