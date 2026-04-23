Ex-Inter marca pela primeira vez como profissional em belo gol de três dedos; veja vídeo

Aos 19 anos, o volante Luis Otávio fez seu primeiro gol como profissional. Na noite de quarta (23), o ex-Inter abriu o placar na vitória do Orlando City sobre o Charlotte por 4 a 1 pela nona rodada da MLS.

Em seu sétimo jogo na temporada, o quarto como titular, Luis Otávio fez um golaço. Após cruzamento na área, a bola sobrou ao jovem, que finalizou de três dedos, de fora da área.

A vitória deixou o Orlando City na 12ª colocação da Conferência Leste, com sete pontos em nove jogos disputados. Para chegar aos playoffs, o time precisa alcançar no mínimo o nono lugar. Hoje, quem ocupa a posição é o Columbus Crew, com nove pontos.

Quem é Luis Otávio

Formado nas categorias de base do Inter, o jogador teve mais espaço no time principal no segundo semestre de 2025, período em que o clube lutava contra o rebaixamento.

Com convocações para seleção de base e jogos no time titular colorado, Luis Otávio atraiu o interesse do Orlando City, que o contratou em definitivo. O Inter lucrou cerca de 3,2 milhões de dólares (R$17,8 milhões pela cotação da época) ao negociar 60% dos direitos econômicos do jogador.