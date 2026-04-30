Ex-Inter marca gol da vitória e deixa clube espanhol próximo de final europeia inédita; veja vídeo

O Rayo Vallecano largou em vantagem no confronto da semifinal da Conference League. Jogando em casa, em Madrid, o time espanhol venceu o Strasbourg, da França, por 1 a 0.

O gol da vitória saiu de um velho conhecido da torcida colorada. O atacante Alexandre Alemão marcou de cabeça aos nove minutos da segunda etapa. Após cobrança de escanteio, o camisa nove desviou de cabeça e encobriu o goleiro adversário.

Apesar do gol, Alemão foi substituído 10 minutos depois, quando o treinador Iñigo Pérez reforçou o meio de campo da equipe.

No clube espanhol desde setembro do ano passado, Alemão chegou ao quinto gol em 33 jogos na temporada. Na última partida, o empate contra a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol, ele também deixou a sua marca.