Ex-Inter cita Roger Machado como inspiração após anunciar aposentadoria: "A tática que ele tinha eu não peguei assim na Europa"

No programa, Fernando também fez questão de lembrar a forma como o Inter de Roger jogava e como ele atuava no esquema do treinador gaúcho. Renan Mattos / Agencia RBS

Durante participação no Resenha ESPN, o ex-volante Fernando Reges anunciou sua aposentadoria dos gramados e destacou o ex-técnico do Inter Roger Machado como uma de suas principais inspirações para o futuro no futebol. O ex-camisa 5 do Colorado afirmou que a forma de trabalho do treinador marcou sua carreira e influenciou sua visão sobre o jogo.

Ao ser questionado sobre treinadores em quem se espelharia, Fernando foi direto ao citar Roger, com quem trabalhou entre 2024 e 2025. Segundo ele, o modelo de jogo e a abordagem tática do treinador deixaram uma impressão distinta ao longo da sua trajetória como atleta.

— Não é porque eu trabalhei com ele, mas o Roger foi um cara que eu gostei de trabalhar. A forma dele jogar, a tática que ele tinha, eu não peguei assim na Europa —, afirmou o ex-volante, ressaltando a identificação com as ideias do atual técnico do São Paulo.

No programa, Fernando também fez questão de lembrar a forma como o Inter de Roger jogava e como ele atuava no esquema do treinador gaúcho:

— Como eu já tinha idade, eu não conseguia correr muito. Aí ele conseguiu me colocar numa posição que eu não corria muito, mas que eu conseguia desempenhar muito bem. Nosso time era um time que pressionava muito, potencializou o Alan Patrick, porque ele precisava pegar a bola mais perto da área... Se fosse um cara que eu me identificasse aqui no Brasil como treinador seria o Roger Machado — disse.

Já tem licença B

A lembrança surge no momento em que Fernando inicia um período de transição profissional. Ao confirmar o encerramento da carreira como jogador, ele explicou que está avaliando os próximos passos para seguir no futebol, investindo em formação e qualificação.

— Tô naquela fase de entender, né? De ver o que o mercado precisa. De ver onde posso me encaixar melhor — disse.

Fernando revelou ainda que já concluiu a Licença B para treinador e que atualmente cursa a licença de gestão da CBF, mantendo em aberto as possibilidades para atuar à beira do campo ou nos bastidores.

— A gente vai ver o espaço que a gente vai ter, né? Vamos esperar um pouquinho pra decidir bem — completou.

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