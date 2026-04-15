Ex-Inter cita calor como dificuldade de adaptação ao Ceará: "Muito diferente do RS"

Há quase 20 dias no Ceará, para onde foi por empréstimo, o meia-atacante Gustavo Prado, que pertence ao Inter, fez, enfim, sua estreia. Ele já havia sido relacionado para cinco partidas, mas não tinha entrado em campo. Isso terminou na terça-feira (14), quando foi chamado aos 20 minutos do segundo tempo na goleada por 4 a 1 sobre a Jacuipense pela Copa do Nordeste.
Na entrevista coletiva de apresentação, ele justificou a dificuldade de adaptação ao clima de Fortaleza. Mesmo carioca e tendo morado no interior paulista até 2022, o meia está com dificuldade de se adequar ao Nordeste:
— O clima é bastante diferente ao do RS. Não estava tão acostumado ao calor.
Aos 20 anos, Gustavo Prado está emprestado até dezembro. Seu contrato com Inter vai até 2028. O Ceará lidera a Série B após quatro rodadas.
