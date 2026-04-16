Ex-goleiro do Inter disputa liderança de estatística nos Estados Unidos com campeão do mundo

Daniel defende o San Jose Earthquakes desde 2023. @sjearthquakes / Instagram/Reprodução

Se no Inter Daniel não conseguiu se firmar como titular, nos Estados Unidos o goleiro pode dizer que está vivendo, possivelmente, o melhor momento da carreira. Em sua quarta temporada pelo San Jose Earthquakes, o jogador é o líder da principal defesa da MLS, e sonha em chegar aos playoffs da liga pela primeira vez.

A equipe americana venceu a competição em 2001 e 2003, mas perdeu expressão nas últimas temporadas. Contudo, em 2026, o começo do clube é bom, sendo vice-líder da Conferência Oeste com 18 pontos em sete jogos, a mesma pontuação do líder Vancouver Whitecaps, de Thomas Müller.

Daniel deixou o Inter em janeiro de 2023 após 88 jogos disputados. Ele foi contratado pelo time americano por US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões na época). O contrato atual é válido até o término de 2026, com a possibilidade de renovação por até mais dois anos.

Excelente começo em 2026

Após temporadas abaixo do esperado nos últimos anos, o San Jose Earthquakes tem grandes chances de ir aos playoffs da MLS em 2026. O principal destaque do time até o momento é a defesa, a melhor do campeonato, ao lado do Los Angeles FC, com apenas dois gols sofridos.

Titular nos sete jogos disputados até o momento, Daniel não foi vazado em cinco partidas, o que o coloca como vice-líder no ranking de mais jogos sem sofrer gols entre os goleiros. Ele é superado apenas por Lloris, do Los Angeles FC, campeão do mundo pela França em 2018, que não foi vazado em seis jogos.

Daniel também já conquistou espaço como um dos líderes do elenco do San Jose. Nesta temporada, por exemplo, já utilizou a braçadeira de capitão, sendo a principal opção na ausência do volante Ronaldo Vieira, que costuma liderar o grupo.

Números de Daniel nos Estados Unidos

2026

7 jogos

2 gols sofridos

2025

30 jogos

52 gols sofridos

2024

13 jogos

25 gols sofridos

2023

26 jogos

32 gols sofridos