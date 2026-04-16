"Eu amava jogar no Beira-Rio", diz Fernando ao lembrar passagem pelo Inter

Não faltam elogios quando Fernando é questionado sobre o Inter. O ex-jogador confirmou a aposentadoria recentemente, mas guarda com carinho a passagem pelo clube, o último de sua carreira. Ele atuou em Porto Alegre entre fevereiro de 2024 e agosto de 2025.

Nesta quarta-feira (15), Fernando concedeu entrevista exclusiva aos repórteres do Grupo RBS Lucas Arruda e Nani Chemello. Um trecho da conversa foi exibido no programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha.

Segundo o agora ex-jogador, a decisão de encerrar a carreira foi motivada por conta da lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito. Se não fosse por esse problema físico, Fernando acredita que ainda estaria no Inter.

— Se eu tivesse continuado no Inter, sem lesão, sem nada, dificilmente eu ia parar, porque eu estava em um momento especial, ajudando o grupo, nós estávamos jogando bem. Então, naturalmente, se eu continuasse jogando da forma que estava, ia ser muito mais difícil parar — comentou o goiano, que disse estar tendo mais tempo para curtir a família.

Ainda sobre o Inter, Fernando elogiou a torcida e destacou que o clube foi fundamental para ampliar sua visibilidade no Brasil. Um dos motivos de ter sido feliz em Porto Alegre foi jogar no Estádio Beira-Rio, descrito pelo o ex-volante como um campo padrão europeu.

— Foi especial, porque a torcida do Inter me abraçou desde o começo. A forma como eles me trataram, colocaram a minha carreira lá em cima. Realmente, minha carreira foi muito boa, mas a torcida do Inter potencializou, e o clube me deu essa visibilidade. Para mim foi um momento especial, eu estava muito contente no Inter. Eu amava jogar no Beira-Rio, campo maravilhoso, muito parecido com Europa, estádio lindo. O ambiente era muito bom — contou.

Sobre o futuro, Fernando deixou em aberto a possibilidade de seguir no futebol. Aos 38 anos, ele garante que pretende estudar sobre diferentes áreas do esporte antes de tomar uma decisão.

A entrevista completa com o ex-volante do Inter será publicada nesta quinta-feira (16), no YouTube e no site de GZH.