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Projeção de futuro
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“Estamos colocando as nossas ideias de trás para frente”: Inter prioriza defesa, mas busca melhorar ataque

Time de Paulo Pezzolano chegou a cinco partidas sem derrota, mas tem um dos piores ataques do Brasileirão

Valter Junior

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