Carbonero merece ser titular no Inter? Vote na enquete

Colombiano não comemorou o gol colorado em Brasília. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Carbonero, ao marcar o primeiro gol do Inter no empate de 2 a 2 com o Botafogo, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, preferiu não comemorar. Protesto por não ser titular ou novo estilo de celebração?

Para usar a linguagem dos jovens da Geração Alpha (os nascidos a partir de 2010), o camisa 7 colorado "farmou aura" (gíria popular da internet que significa realizar ações para aumentar estilo, moral e presença) após anotar um belíssimo gol no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, aos 13 minutos do segundo tempo.

Todavia, o colombiano vinha sendo opção no banco de reservas, diferentemente desta noite de sábado (25), quando Paulo Pezzolano escolheu o camisa 7 para iniciar a partida.



