Carbonero merece ser titular no Inter? Vote na enquete

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"Farmando aura"?
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Colombiano, que vinha sendo opção no banco, foi o autor de um dos gols colorados na partida contra o Botafogo na noite deste sábado (25), em Brasília

Zero Hora

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