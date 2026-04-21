Depois de protestos, Inter recebe torcedores em Florianópolis

Inter recebeu torcedores em Florianópolis. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Depois de uma chegada conturbada e que resultou em protestos, o Inter recebeu alguns dos torcedores que foram recepcionar a delegação na chegada ao hotel em Florianópolis. Um grupo de colorados foi convidado pelos profissionais e pela direção a se juntar aos atletas e à comissão técnica na hora do jantar.

Os torcedores tiraram fotos, fizeram vídeos e pegaram autógrafos dos jogadores. Todos os atletas ficaram à disposição.

Na chegada da delegação, na tarde desta terça-feira (21), o ônibus ficou estacionado quase colado à parede do hotel. Não havia ângulo nem mesmo para tirar fotos dos profissionais. Nenhum deles acenou para a torcida, o que motivou protestos.

O clube reconheceu o erro no procedimento, o que, segundo eles, fugiu do padrão de atender torcedores nos deslocamentos.