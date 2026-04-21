Defensor do Inter entra em lista dos atletas sub-23 mais valiosos do Brasileirão 2026

Victor Gabriel foi comprado pelo Inter em janeiro de 2026. Renan Mattos / Agencia RBS

Cada vez mais utilizado pelo Inter, Victor Gabriel, 21 anos, está na lista dos 10 jovens mais promissores do Brasileirão 2026. O zagueiro ocupa a oitava posição do ranking montado pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES).

O primeiro colocado é o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, que também tem 21 anos e já teve passagens por Barcelona e Betis, no futebol europeu. O clube paulista conta com mais dois atletas no top 10: Allan (3º) e Giay (7º).

Ex-Inter, Robert Renan, 22 anos, é o segundo colocado da lista. Entre os zagueiros, Victor Gabriel aparece em terceiro, atrás do atleta do Vasco e de Viery, do Grêmio, que é o sexto no geral.

Em janeiro deste ano, o defensor colorado foi comprado em definitivo pelo clube. Ele pertencia ao Sport e o Inter exerceu a opção de compra. O contrato de Victor Gabriel foi ampliado até 2029.

Veja o top 10

Vitor Roque: (21 anos) - atacante - Palmeiras Robert Renan (22 anos) - zagueiro - Vasco Allan: (22 anos) - meia - Palmeiras Álvaro Montoro (19 anos) - meia - Botafogo Breno Bidon (21 anos) - meia - Corinthians Viery (21 anos) - zagueiro - Grêmio Agustín Giay (22 anos) - lateral-direito - Palmeiras Victor Gabriel (21 anos) - zagueiro - Internacional Román Gómez (21 anos) - lateral-direito - Bahia Matheus Martins (22 anos) - atacante - Botafogo

O CIES Football Observatory, que tem sede na Suíça, é considerado uma das entidades mais respeitadas na análise quantitativa do futebol mundial. Seus estudos servem de base para clubes, federações, agentes e jornalistas especializados.