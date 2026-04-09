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Em busca do sonho
Notícia

De olho na Copa do Mundo, convocados do Inter tentam chamar a atenção de suas seleções no Gre-Nal

Rochet, Carbonero, Borré e Félix Torres sonham em ir para o Mundial no meio do ano

Rafael Diverio

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