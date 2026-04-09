De olho na Copa do Mundo, convocados do Inter tentam chamar a atenção de suas seleções no Gre-Nal

Rochet é um dos possíveis convocados para a seleção Ricardo duarte / Inter

Um Gre-Nal de olho na Copa do Mundo. Sem as competições sul-americanas e com a Copa do Brasil recém iniciando, o clássico de sábado é o jogo de maior vitrine para quatro jogadores colorados em especial. Rochet, Félix Torres, Carbonero e Borré farão da partida contra o Grêmio uma espécie de vestibular final para estar na lista de suas seleções para o Mundial.

Dos quatro, três estão praticamente certos nas equipes. Mas só um está realmente em vantagem para ser titular.

A começar por quem está em busca de lugar. Carbonero esteve na última lista da seleção colombiana, mas sua presença na convocação final é incerta. Néstor Lorenzo não colocou-o em nenhum dos confrontos, contra Croácia e França.

Borré também não entrou em campo nas partidas, mas deve estar entre os 26. A razão é a capacidade de jogar em mais lugares no ataque. Ao menos é o que entende o jornalista Eduardo Sánchez, da Rádio 790AM, de Medellín.

— Tenho dúvidas sobre Carbonero. É um jogador de grande qualidade, sem dúvida, mas vão 26, é mais restrito. E Borré precisa fazer gols, porque Jhon Córdoba e Luís Suarez estão indo bem na Rússia e em Portugal. O que ajuda Borré é que pode ser segundo atacante ou centroavante e é um jogador de confiança do técnico — opina.

Félix Torres tende a ser o quarto zagueiro na lista final do Equador. Pacho, Hincapié e Ordóñez estão à frente na preferência de Sebastian Beccacece. O defensor colorado vem a seguir.

— Agora, o que precisamos é que some minutos em campo. Não é titular da seleção, mas é importante. Precisa estar em condições — analisa o repórter David Rosado, da Rádio CRE.

E tem ainda Rochet. Sua convocação para a Copa é dada como certa. O desafio é garantir a titularidade. Na última convocação, Muslera voltou ao gol, e foi titular na primeira partida, contra a Inglaterra. Rochet jogou diante da Argélia.

— Por ora, não está claro quem vai ser o titular na Copa. Rochet não tem mais o lugar tão assegurado como antes. O que pesa a seu favor é que, por mais que Muslera seja o goleiro que mais vezes vestiu a camisa celeste, Bielsa manteve Rochet com a camisa 1. Mas a titularidade vai depender de como vão chegar ao Mundial — projeta Bruno Scelza, repórter do jornal Ovación, de Montevidéu.