Da oitava posição ao Z-4: os possíveis cenários para o Inter na 12ª rodada do Brasileirão 

Equipe de Paulo Pezzolano está empatada em pontos com outros quatro times. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

A 12ª rodada do Brasileirão pode levar o Inter à parte de cima da tabela pela primeira vez ou devolvê-lo à zona de rebaixamento. O time de Paulo Pezzolano encara o Mirassol neste domingo (19), às 11h, no Beira-Rio, visando pontuar para sair do bloco congestionado do meio da classificação.

Com 13 pontos, o Colorado inicia a rodada na 14ª posição, empatado com outros quatro times. Numa combinação improvável de resultados, terminaria o domingo na oitava colocação em caso de vitória.

Empatando, tem chance de subir três posições, mas também corre o risco de ser ultrapassado por pelo menos dois rivais diretos. Porém, se perder para o Mirassol e ver outros adversários diretos vencerem, pode cair para 17º.

Veja os cenários para o Inter

Ganhando, vai a 16 pontos

Passa equipes como Vasco (13º), Grêmio (12º) e Botafogo (11º), desde que não pontuem na rodada.

Pode passar também Vitória (10º), Bragantino (9º) e Atlético-MG (8º), que têm 14 pontos.

Se houver tropeços de adversários diretos, pode encostar ou até alcançar o grupo dos 10 primeiros colocados, chegando, no máximo, à oitava colocação. Só não chega à sétimo por conta do confronto direto entre Coritiba e Atlético-MG.

Empatando, vai a 14 pontos

Pode ultrapassar equipes como Vasco (13º), Grêmio (12º) e Botafogo (11º), caso esses não pontuem.

Corre risco de ser ultrapassado por Santos (15º), se vencer o Fluminense, e ser alcançado ou superado pelo Corinthians (16º), caso vença o Vitória e tire a diferença de saldo para o Colorado (dois gols).

Tende a permanecer na faixa intermediária da tabela, sem grandes saltos ou quedas.

Perdendo, fica com 13 pontos

Pode ser ultrapassado por Santos (15º), Corinthians (16º) e Cruzeiro (17º), dependendo dos resultados. Timão e Raposa precisariam necessariamente vencer para passar pelo Colorado. Ao Peixe, bastaria o empate.

Tende a se aproximar da zona de rebaixamento. No pior dos cenários, terminaria em 17º, voltando ao Z-4, após quatro rodadas fora.

Confira os jogos da 12ª rodada do Brasileirão

Sábado (18)

Vasco x São Paulo (18h30min)

Chapecoense x Botafogo (18h30min)

Vitória x Corinthians (20h)

Cruzeiro x Grêmio (20h30min)

Domingo (19)

Inter x Mirassol (11h)

x Mirassol (11h) Santos x Fluminense (16h)

Coritiba x Atlético-MG (16h)

Palmeiras x Athletico-PR (18h30min)

Bragantino x Remo (18h30min)

Flamengo x Bahia (19h30min)

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲