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Da oitava posição ao Z-4: os possíveis cenários para o Inter na 12ª rodada do Brasileirão 

Com 13 pontos e na 14ª colocação, o Colorado enfrenta o Mirassol, no Beira-Rio, às 11h neste domingo (19)

Zero Hora

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