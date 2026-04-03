Da oitava posição à lanterna: os possíveis cenários do Inter na 10ª rodada do Brasileirão

Time de Pezzolano precisa pontuar em São Paulo para não correr riscos. Jeff Botega / Agencia RBS

A 10ª rodada do Brasileirão pode colocar o Inter na primeira página ou devolvê-lo à zona de rebaixamento no Brasileirão. O time gaúcho visita o Corinthians, às 19h30min de domingo (4), no Itaquerão.

Numa combinação improvável de resultados, terminaria o domingo de Páscoa na oitava posição, deixando para trás oito adversários. Para isso, teria de vencer. Também pode ficar na atual 16ª posição se empatar.

Perdendo, também em uma difícil ordem de placares, poderia até ficar em último (mas isso envolveria o atual lanterna, Remo, golear o Grêmio na Arena).

Veja os cenários:

Ganhando, vai a 12 pontos

Passa o Corinthians automaticamente.

automaticamente. Pode passar: Botafogo (se não ganhar do Vasco), Santos (se não ganhar do Flamengo, no Rio), Vitória (se não ganhar da Chapecoense, em SC), Bragantino (se não ganhar fora do Mirassol).

(se não ganhar do Vasco), (se não ganhar do Flamengo, no Rio), (se não ganhar da Chapecoense, em SC), (se não ganhar fora do Mirassol). Pode passar também o Grêmio (se o rival perder para o Remo em casa — pode passar com empate, desde que tire três gols de saldo)

(se o rival perder para o Remo em casa — pode passar com empate, desde que tire três gols de saldo) Pode também passar o Atlético -MG (se perder para o Athletico-PR em MG). Pode chegar à frente do Galo com um empate, desde que tire quatro gols de saldo).

-MG (se perder para o Athletico-PR em MG). Pode chegar à frente do Galo com um empate, desde que tire quatro gols de saldo). Para passar Vasco e Botafogo, ao mesmo tempo, precisa que o Botafogo vença e o Inter também, e ainda acabe com a diferença de três gols.

Empatando, vai a 10 pontos

Pode passar o Botafogo, que teria de perder para o Vasco.

Pode passar o Santos (teria de perder por dois ou mais de diferença para o Flamengo).

Pode ser ultrapassado por Cruzeiro (que teria de vencer o São Paulo, fora, por três ou mais gols de diferença) e Chapecoense (teria de vencer o Vitória por quatro gols de diferença)

Perdendo, fica com nove pontos

Pode ficar à frente do Botafogo , desde que os cariocas percam o clássico para o Vasco por quatro ou mais gols de diferença da eventual derrota do Inter.

, desde que os cariocas percam o clássico para o Vasco por quatro ou mais gols de diferença da eventual derrota do Inter. Pode ser ultrapassado por Cruzeiro (se vencer o São Paulo), Chapecoense (se vencer o Vitória), Mirassol (se vencer o Bragantino) e Remo (se vencer o Grêmio na Arena e tirar cinco gols de saldo).