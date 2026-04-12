Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no Gre-Nal 452

O Inter empatou com o Grêmio em 0 a 0 no Beira-Rio neste sábado (11), no Gre-Nal 452 pelo Brasileirão.
O jogo foi truncado, com poucos momentos de brilho de ambas as equipes. O Inter está em 13º lugar no Brasileirão, com 13 pontos, mesma pontuação do Grêmio, que está duas posições à frente por causa do saldo de gols.
Veja as notas dos jogadores do Inter
Rochet
Uma grande defesa após escanteio no segundo tempo. Algumas saídas estranhas do gol em cruzamentos. Mesmo com as inseguranças, garantiu o ponto na única oportunidade do Grêmio. Nota 5
Bruno Gomes
Participação segura como lateral. Marcou bem a Amuzu nas poucas investidas do adversário. Saiu pouco para o campo de ataque. Nota 5,5
Mercado
Uma saída errada no primeiro tempo. Venceu a maioria dos duelos com Carlos Vinícius nos chutões. Orientou bem a movimentação dos companheiros. Nota 6
Félix Torres
Partida segura do equatoriano. O melhor defensor no Beira-Rio na noite de sábado. Sem dificuldades para proteger o lado esquerdo da defesa colorada. Nota 6,5
Bernabei
Algumas investidas de perigo, mas sua versão lateral voltou a deixar claro suas dificuldades como marcador. Mesmo contra um lado direito com problemas do Grêmio. Nota 5
Villagra
Estabilizou a proteção da entrada da área do Inter. O setor ficou bem protegido com sua presença. Participou pouco com a bola nos pés. Nota 5,5
Bruno Henrique
Tentou auxiliar a criação dos lances de ataque. Teve pouco trabalho como marcador. Nota 5
Vitinho
Tinha um estreante em Gre-Nal como seu marcador. Foi vencido na maioria dos duelos que precisvam de um lance individual seu. Nota 5
Alan Patrick
Teve algumas movimentações no primeiro tempo. Muito apagado na segunda etapa. Completamente entregue aos marcadores gremistas. Nota 4,5
Carbonero
Levou vantagem em alguns combates com Pavon. Faltou ter uma parceria mais próxima para conseguir produzir mais. O mais lúcido do ataque colorado.. Nota 5,5
Borré
Teve uma chance daquelas que todo centroavante sonha. Só que o chute cruzado não teve força e direção para vencer Weverton. Tomou um amarelo e passou muito tempo brigando com o árbitro. Nota 5
Alerrandro
Teve uma oportunidade em cruzamento. Só que cabeceou fraco, sem dificuldades para a defesa de Weverton. Nota 5
Paulinho
Melhorou a circulação de bola no meio-campo. É mais dinâmico que Bruno Henrique, mesmo que possa deixar a desejar como marcador. Nota 5,5
Thiago Maia
Sua participação mais relevante foi ter sofrido a falta que resultou na expulsão de Viery. Nota 5,5
Kayky
Melhorou o rendimento do lado direito de ataque na comparação a Vitinho. Teve vantagens quando Caio Paulista virou seu marcador. Nota 5,5
Veja como foi a cotação do Grêmio
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