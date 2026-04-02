Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no empate com o São Paulo

O Inter empatou com o São Paulo por 1 a 1, no Beira-Rio, pela nona rodada do Brasileirão. O Colorado saiu na frente no primeiro tempo com Alerrandro. Porém, na etapa final, Calleri fez o gol do São Paulo.

Confira como foi o desempenho dos jogadores colorados na partida.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Foi importante no gol feito ao sair jogando por baixo. Mas falhou no empate do São Paulo. O resultado está em sua conta. Nota 4

Aguirre

Bela assistência para Alerrandro. Sua substituição só pode ser explicada por cansaço. Não estava mal no jogo. Nota 6,5

Bruno Gomes

o melhor do sistema defensivo, híbrido entre zagueiro, lateral e volante, fundamental no gol. Nota 6,5

Mercado

Travou bons duelo com Calleri e Luciano, mais ganhou do que perdeu. Nota 6

Victor Gabriel

Só perdeu uma vez para Calleri. E isso foi fatal. Nota 5

Bernabei

Bem nos combates defensivos, contra um time que forçou bastante por seu lado. Uma boa jogada ofensiva. Nota 6

Villagra

Firme na frente da área, conseguiu controlar quase sempre os ataques adversários. Nota 6,5

Bruno Henrique

Teve pernas por um tempo, e nesse período foi bem. Depois cansou. Nota 5,5

Paulinho

Correu até mais do que a bola, não faltou dedicação. Pega é na qualidade mesmo. Nota 5,5

Alan Patrick

Como segundo atacante, ficou mais perto da área adversária. Mas não teve brilho. Nota 5

Alerrandro

Conseguiu aparar os chutões e guardou na rede a chance que teve. Nota 6,5

Thiago Maia

Tentou manter o ritmo, mas só ocupou espaço. Nota 5

Bruno Tabata

Ficou pouco em campo até sair por uma pancada na cabeça. Sem nota

Alan Rodríguez

Foi abaixo de Aguirre, não entregou o que o time precisava. Nota 5

Borré

Atuação inferior à de Alerrandro, com pouca participação e zero conclusão. Nota 5

Ronaldo

Deveria ter ajudado a segurar o resultado. Nota 5

Carbonero

Pouco fez na frente. Poderia ter entrado antes? Nota 5,5

São Paulo

Roger optou por escalar Artur já direto como titular. E depois de ir mal no primeiro tempo, chegou ao empate na qualidade de Calleri.