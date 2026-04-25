Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no empate com o Botafogo

O Inter saiu atrás do placar duas vezes, mas mostrou poder de reação e buscou o empate contra o Botafogo, em partida realizada neste sábado (25), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada do Brasileirão.
Os gols do 2 a 2 foram marcados por Danilo e Medina, para o Fogão, e Carbonero e Bernabei, para o Colorado.
Com o empate fora de casa, o Inter de Paulo Pezzolano caiu uma posição e agora é 15º, com 14 pontos. A próxima partida colorada pela competição nacional é contra o Fluminense, domingo (3), às 18h30min, no Beira-Rio.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
Anthoni
Ainda que tenha levado dois gols, fez uma de suas melhores partidas no ano. Boas defesas e, principalmente, boas saídas de gol. 6
Bruno Gomes
Batalhou pela direita. Discreto com a posse. 5,5
Félix Torres
Quase errou em um lance bobo no primeiro tempo. Depois se recuperou e aguentou sem trapalhadas até o final. 6
Victor Gabriel
Firme nos combates com Arthur Cabral. Foi seguro em quase todos os lances. 6
Bernabei
Mais uma partida de imposição física, técnica e anímica. Foi premiado com um belo gol. 7,5
Villagra
Conheceu da pior forma a qualidade de Danilo. 5,5
Bruno Henrique
Sentiu fisicamente o jogo. Teve de sair para o Inter ter mais força. 5
Vitinho
A quantidade de decisões erradas impressiona. Elas vão de fechar espaço a atacar a bola. 5
Allex
Aos poucos vai se acostumando com jogos maiores. Não brilhou nem comprometeu. 5,5
Carbonero
Aquele jeitão meio desleixado vale para quando não volta para marcar e também para quando faz um gol como o que fez. 7
Alerrandro
Brigou com os zagueiros na maior parte do tempo. Quando teve espaço, achou bela assistência para Carbonero. Só que saiu logo depois. 6,5
Paulinho
Renovou o fôlego no meio-campo. Mas a diferença para Bruno Henrique ficou clara quando chutou por cima sozinho na entrada da área. 5,5
Alan Patrick
Entregou o ponto para o Botafogo repetindo um erro que já fez umas quantas vezes. 4
Borré
A falta de confiança impede de ter mais atitude. Barboza caiu sobre a bola e ele não se impôs para recuperar e fazer o gol. 5,5
Matheus Bahia
Entrou para segurar a defesa pela esquerda. 6
Botafogo
Enquanto tiver Danilo, o Botafogo sempre será perigoso. Volante do futebol contemporâneo, combativo, intenso e goleador.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲