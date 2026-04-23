Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Athletic-MG

O Inter largou em vantagem na disputa por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (22), a equipe venceu o Athetic-MG por 2 a 1 no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), no jogo de ida da quinta fase da competição.

O time mineiro abriu o placar com Kauan Rodrigues, mas a equipe comandada por Paulo Pezzolano reagiu e buscou a virada com gols de Bruno Henrique e Bernabei.

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O Colorado volta a campo para decidir a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil no dia 12 de maio, uma terça-feira, às 19h30, no Beira-Rio.

Antes disso, já no próximo sábado (25), enfrenta o Botafogo, às 18h30, pela 13ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Veja as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Driblado com facilidade no lance do gol. Sem muito perigo nos lances seguintes. Nota: 5,5

Bruno Gomes

Falhou feio em duas oportunidades no gol do Athletic. Teve um segundo tempo mais tranquilo. Nota: 5

Félix Torres

Mal nos duelos da primeira etapa, foi facilmente superado por jogadores do Athletic. Mais seguro no segundo tempo. Nota: 5

Mercado

De forma involuntária, participou da lambança do primeiro gol. Era o melhor da defesa, mas saiu no intervalo. Nota: 5,5

Bernabei

Sua entrega no ataque foi premiada com o gol da virada. Quando tem a liberdade de atacar, se torna um dos jogadores mais perigosos do Inter. Nota: 7,5

Thiago Maia

Um volante deslocado para tentar algo criativo no lado esquerdo. Não conseguiu. Nota: 5

Villagra

Passa segurança à frente da defesa colorada, ainda que seus companheiros não colaborem às vezes. É de longe a melhor opção como “camisa 5”. Nota: 6,5

Bruno Henrique

Um golaço que salvou o primeiro tempo do Inter. Substituído no fim do jogo sob aplausos. Nota: 7

Allex

Ainda pode melhorar na conclusão das jogadas, mas não falta vontade. Isso é importante para o crescimento de um jovem que tem conquistado o seu espaço. Nota: 6,5

Alan Patrick

Faltou calma para concluir as jogadas no primeiro tempo, mas apareceu com boa assistência na segunda etapa. Nota: 6,5

Alerrandro

Importante na assistência de futsal para o gol de Bruno Henrique, ainda que tenha errado alguns lances parecidos no primeiro tempo. Nota: 6

Victor Gabriel

Entrou no intervalo e não teve muitas dificuldades para segurar no lado esquerdo. Nota: 6

Vitinho

Poderia ter feito o terceiro quando teve o gol aberto no fim da partida, mas não finalizou. Nota: 5,5

Borré

Entrou no segundo tempo e não conseguiu criar uma chance de gol. Nota: 5,5

Kayky

Mostrou vontade pelo lado direito de ataque ao entrar na etapa final. Nota: 6

Paulinho

Entrou no fim. Sem nota

Adversário

O ataque do Athletic deu trabalho na primeira etapa, principalmente por conta do centroavante Ronaldo Tavares e de Kauan Rodrigues, autor do gol dos mineiros.

Os gols e os melhores momentos de Athletic 1x2 Inter