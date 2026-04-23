Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Athletic-MG

O Inter largou em vantagem na disputa por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (22), a equipe venceu o Athetic-MG por 2 a 1 no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), no jogo de ida da quinta fase da competição.
O time mineiro abriu o placar com Kauan Rodrigues, mas a equipe comandada por Paulo Pezzolano reagiu e buscou a virada com gols de Bruno Henrique e Bernabei.
O Colorado volta a campo para decidir a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil no dia 12 de maio, uma terça-feira, às 19h30, no Beira-Rio.
Antes disso, já no próximo sábado (25), enfrenta o Botafogo, às 18h30, pela 13ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).
O que disseram os colunistas de GZH sobre a vitória do Inter sobre o Athletic
Veja as notas dos jogadores do Inter
Anthoni
Driblado com facilidade no lance do gol. Sem muito perigo nos lances seguintes. Nota: 5,5
Bruno Gomes
Falhou feio em duas oportunidades no gol do Athletic. Teve um segundo tempo mais tranquilo. Nota: 5
Félix Torres
Mal nos duelos da primeira etapa, foi facilmente superado por jogadores do Athletic. Mais seguro no segundo tempo. Nota: 5
Mercado
De forma involuntária, participou da lambança do primeiro gol. Era o melhor da defesa, mas saiu no intervalo. Nota: 5,5
Bernabei
Sua entrega no ataque foi premiada com o gol da virada. Quando tem a liberdade de atacar, se torna um dos jogadores mais perigosos do Inter. Nota: 7,5
Thiago Maia
Um volante deslocado para tentar algo criativo no lado esquerdo. Não conseguiu. Nota: 5
Villagra
Passa segurança à frente da defesa colorada, ainda que seus companheiros não colaborem às vezes. É de longe a melhor opção como “camisa 5”. Nota: 6,5
Bruno Henrique
Um golaço que salvou o primeiro tempo do Inter. Substituído no fim do jogo sob aplausos. Nota: 7
Allex
Ainda pode melhorar na conclusão das jogadas, mas não falta vontade. Isso é importante para o crescimento de um jovem que tem conquistado o seu espaço. Nota: 6,5
Alan Patrick
Faltou calma para concluir as jogadas no primeiro tempo, mas apareceu com boa assistência na segunda etapa. Nota: 6,5
Alerrandro
Importante na assistência de futsal para o gol de Bruno Henrique, ainda que tenha errado alguns lances parecidos no primeiro tempo. Nota: 6
Victor Gabriel
Entrou no intervalo e não teve muitas dificuldades para segurar no lado esquerdo. Nota: 6
Vitinho
Poderia ter feito o terceiro quando teve o gol aberto no fim da partida, mas não finalizou. Nota: 5,5
Borré
Entrou no segundo tempo e não conseguiu criar uma chance de gol. Nota: 5,5
Kayky
Mostrou vontade pelo lado direito de ataque ao entrar na etapa final. Nota: 6
Paulinho
Entrou no fim. Sem nota
Adversário
O ataque do Athletic deu trabalho na primeira etapa, principalmente por conta do centroavante Ronaldo Tavares e de Kauan Rodrigues, autor do gol dos mineiros.
Os gols e os melhores momentos de Athletic 1x2 Inter
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