Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória contra o Corinthians

O Inter arrancou uma vitória por 1 a 0 contra o Corinthians e confirmou o bom retrospecto das últimas rodadas, somando 3 vitórias e 1 empate em 4 jogos. O gol colorado foi marcado por Bernabei.

Confira como foi o desempenho dos jogadores colorados na partida.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet: intervenções seguras e experiência para controlar o tempo na hora difícil. Nota 6,5

Bruno Gomes: como lateral-lateral, foi eficiente na marcação e nos passes mais simples. Quase não subiu ao ataque. Nota 6

Mercado: anulou Yuri Alberto e foi soberano nos combates. Nota 7

Victor Gabriel: seguro em quase todos os lances. Pena para ele ter errado em um lance bobo e levado o terceiro cartão amarelo. Nota 6,5

Matheus Bahia: foi praticamente um zagueiro pela esquerda. Fechou espaços na defesa. Nota 6

Villagra: mais uma partida de autoridade na frente da área. Tentou dar fluidez ao meio-campo. Nota 7

Paulinho: recuperava a bola e perdia a bola, recuperava a bola e perdia a bola. Foram 70 minutos assim. Nota 5,5

Bernabei: solto para jogar no ataque, movimentou-se muito, criou o que pôde e foi premiado com um belo gol. Nota 7,5

Vitinho: foi um auxiliar de lateral e um meia bem aberto na direita de pouca produção ofensiva e muita dedicação. Nota 5,5

Borré: pouco (ou nada) acionado. Só teve uma chance, em uma bicicleta bloqueada pela defesa. Nota 5,5

Carbonero: sua única jogada realmente boa se transformou no gol de Bernabei. Nota 6

Bruno Henrique: renovou o fôlego do meio-campo com mais qualidade nos passes. Nota 6

Alerrandro: quase nada acionado também. Apena disputou espaço. Nota 5,5

Thiago Maia: ajudou a preencher o meio e, depois, a segurar o resultado. Nota 6

Aguirre: entrou no final. Sem nota

Juninho: entrou no final. Sem nota