Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Mirassol

O Inter perdeu mais uma em pleno Beira-Rio. Na tarde deste domingo (19), levou 2 a 1 para o agora ex-lanterna Mirassol, e segue com apenas uma vitória em casa no Brasileirão.

Os gols do Mirassol foram marcados no primeiro tempo, por Lucas Oliveira e André Luís. O Inter descontou nos acréscimos da etapa final, com Alan Patrick.

Anthoni

Ficou imóvel no primeiro gol, sem conseguir fechar o ângulo. No segundo, foi encoberto por André Luís. 4,5

Aguirre

Até fez um bom cruzamento para Vitinho, que não aproveitou. Foi sacrificado no intervalo na tentativa de deixar o time mais ofensivo. 4,5

Félix Torres

A TV mostrou um lance em que ele perdeu a chuteira direita ao pisar com o pé esquerdo sobre ela. Tudo sozinho. 4

Victor Gabriel

Errou feio ao tentar deixar impedido André Luís no segundo gol. 4

Bruno Gomes

Todo torto como lateral-esquerdo. Perdeu Lucas Oliveira no primeiro gol do Mirassol. 4

Villagra

O único minimamente lúcido do meio-campo, ficou isolado e não rendeu como em outras partidas. 5,5

Paulinho

A correria que faz no meio-campo é até desnecessária. Ajudaria mais se acertasse passes ou guardasse posição. 4,5

Vitinho

Impressiona pela falta de precisão e pelos erros de tomada de decisão. Inclusive ao errar um gol incrível no primeiro tempo. 4

Alan Patrick

Pouco inspirado até os acréscimos do segundo tempo, quando fez o gol de desconto. 5,5

Allex

Pedido há tempos, entrou na meia esquerda mas pouco produziu. 4,5

Borré

Encravado entre os zagueiros, só tocou na bola para armar. Deu o passe para o gol de Alan Patrick. 4,5

Carbonero

Até deu o chute que virou o gol de Alan Patrick. Mas produziu quase nada. 4,5

Tabata

Entrou como ponta, ora pela direita, ora pela esquerda. E pouco fez. 4,5

Alerrandro

Ocupou espaço na área. 4,5

Thiago Maia

Ajudou a marcar na hora do desespero. 5

Kayky: entrou no final. Sem nota

Mirassol

Lucas Oliveira foi o melhor em campo, inclusive fazendo o primeiro gol. André Luís também marcou.