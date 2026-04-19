Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Mirassol

O Inter perdeu mais uma em pleno Beira-Rio. Na tarde deste domingo (19), levou 2 a 1 para o agora ex-lanterna Mirassol, e segue com apenas uma vitória em casa no Brasileirão.
Os gols do Mirassol foram marcados no primeiro tempo, por Lucas Oliveira e André Luís. O Inter descontou nos acréscimos da etapa final, com Alan Patrick.
Anthoni
Ficou imóvel no primeiro gol, sem conseguir fechar o ângulo. No segundo, foi encoberto por André Luís. 4,5
Aguirre
Até fez um bom cruzamento para Vitinho, que não aproveitou. Foi sacrificado no intervalo na tentativa de deixar o time mais ofensivo. 4,5
Félix Torres
A TV mostrou um lance em que ele perdeu a chuteira direita ao pisar com o pé esquerdo sobre ela. Tudo sozinho. 4
Victor Gabriel
Errou feio ao tentar deixar impedido André Luís no segundo gol. 4
Bruno Gomes
Todo torto como lateral-esquerdo. Perdeu Lucas Oliveira no primeiro gol do Mirassol. 4
Villagra
O único minimamente lúcido do meio-campo, ficou isolado e não rendeu como em outras partidas. 5,5
Paulinho
A correria que faz no meio-campo é até desnecessária. Ajudaria mais se acertasse passes ou guardasse posição. 4,5
Vitinho
Impressiona pela falta de precisão e pelos erros de tomada de decisão. Inclusive ao errar um gol incrível no primeiro tempo. 4
Alan Patrick
Pouco inspirado até os acréscimos do segundo tempo, quando fez o gol de desconto. 5,5
Allex
Pedido há tempos, entrou na meia esquerda mas pouco produziu. 4,5
Borré
Encravado entre os zagueiros, só tocou na bola para armar. Deu o passe para o gol de Alan Patrick. 4,5
Carbonero
Até deu o chute que virou o gol de Alan Patrick. Mas produziu quase nada. 4,5
Tabata
Entrou como ponta, ora pela direita, ora pela esquerda. E pouco fez. 4,5
Alerrandro
Ocupou espaço na área. 4,5
Thiago Maia
Ajudou a marcar na hora do desespero. 5
Kayky: entrou no final. Sem nota
Mirassol
Lucas Oliveira foi o melhor em campo, inclusive fazendo o primeiro gol. André Luís também marcou.
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