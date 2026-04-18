Contra o lanterna, Inter tenta mudar campanha no Beira-Rio e reagir no Brasileirão

Inter tem a penúltima campanha entre os mandantes. Ricardo Duarte / SC Internacional

Em tese, é o jogo perfeito para mudar a mais incômoda das estatísticas do Inter no Brasileirão. Diante do lanterna do campeonato, em crise, no horário que mais costuma atrair público, o time de Paulo Pezzolano tem a chance de deixar de ser o penúltimo colocado entre os mandantes. A oportunidade aparece às 11h de domingo (19), contra o Mirassol. Para isso, precisa ter organização ofensiva e cabeça no lugar.

Ao menos é o que dizem os especialistas. É consenso de que é mais fácil jogar em casa do que fora. Historicamente, os times se dão melhor quando estão em frente ao seu público. Cientificamente, estudiosos do esporte analisaram os dados de mandantes e visitantes e constataram o poder de jogar em casa. Conhecimento do terreno, motivação, complacência da arbitragem (que pode, inconscientemente, ceder ao ambiente), mais tempo de descanso, entre outros, são citados.

Só que é preciso saber aproveitar isso. E o Brasileirão do Inter é o oposto. O time sofre em casa, e duas razões são indicadas. A primeira é de estilo de jogo. A mudança que teve na forma de atuar do início do campeonato para agora ajuda a explicar os insucessos.

Pezzolano gostava de um perfil mais ofensivo, de marcação alta e jogo por baixo. Mesmo tendo jogado bem contra Athletico-PR e Palmeiras, perdeu ambas. Contra o Bahia, o desempenho foi abaixo. É curioso porque até na única vitória, contra a Chapecoense, também ficou longe de brilhar.

Fora de casa, conseguiu resultados melhores especialmente depois dessa mudança de estilo. Quando baixou linhas, encontrou as vitórias.

Diante do Mirassol, porém, não será possível ter essa postura. O time terá de forçar o jogo, buscar o resultado. A razão é explicada por Iarley, figura histórica colorada e atualmente técnico:

— O Mirassol defende em bloco baixo e sai rápido com ligação direta. Então tem que pressionar logo a perda da bola, ser eficiente também nisso. Precisa propor o jogo com intencionalidade, achando o entrelinhas e fazer um ataque agressivo aos espaços.

O recado final é o que já vem sendo dito desde o início do ano:

— O Inter precisa ser mais eficiente nas jogadas ofensivas, está criando mas não coloca a bola pra dentro.

É aí que entra a questão psicológica. É preciso lidar com a expectativa de vitória e na pressão que isso gera. A falta de vitórias (mesmo que o Inter venha de uma sequência sem perder) tira a naturalidade dos movimentos.

— A insegurança atrapalha quando o time tem essa responsabilidade de vencer. Então precisa dosar a expectativa — aponta o psicólogo do esporte Pedro Sá.

O Inter trabalha para reencontrar sintonia com a torcida. O clube, internamente, entende que falta o "salto" para dar confiança aos colorados. Nas redes sociais, a direção reforçou o aproveitamento de mais de 80% nos jogos das 11h, quase sempre diante de 35 mil pessoas. Pezzolano acredita na reviravolta. Desde sábado à noite pede apoio: