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Em Florianópolis
Notícia

Contra o Athletic-MG, Inter tenta evitar crise e começar bem na Copa do Brasil

Ambiente de tensão marca partida das 20h30min, no Orlando Scarpelli, pela quinta fase da competição

Rafael Diverio

De Florianópolis-SC

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