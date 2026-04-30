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Conselho fiscal emite parecer sobre contas de 2025 do Inter: "Não há elementos que indiquem cenário de insolvência do clube"

Órgão aprova balanço do ano passado; dívida nominal foi reduzida para R$ 940 milhões

Valter Junior

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