Conselho fiscal emite parecer sobre contas de 2025 do Inter: "Não há elementos que indiquem cenário de insolvência do clube"

Contas de 2025 da gestão Barcellos foram aprovadas com ressalvas. Renan Mattos / Agencia RBS

O Conselho Fiscal do Inter aprovou com ressalvas as contas de 2025 da gestão Alessandro Barcellos. O endividamento colorado segue elevado, mas caiu de R$ 978 milhões para R$ 939 milhões.

As contas serão apreciadas pelo Conselho Deliberativo em 11 de maio. A apreciação teve acompanhamento técnico por parte de auditoria externa contratada pelo órgão: a Cerutti e Machado Auditores

O Inter apresentou superávit de R$ 8,9 milhões no último ano fiscal. Porém, adverte que o "resultado positivo não decorre de uma reestruturação sólida da operação principal, mas sim de fatores pontuais e não recorrentes".

O Conselho aponta divergência ao tratamento contábil relativo à recompra de participação em direitos comerciais referentes à Liga Forte (LFU). A atual gestão, de acordo com o parecer, adotou tratamento contábil alinhado à orientação técnica do condomínio da LFU.

O clube recomprou direitos por R$ 109 milhões e os registrou como ativo intangível. O parecer aponta que a análise da operação deixou de reconhecer, no resultado, o correspondente efeito econômico da operação, considerando a medida uma "assimetria de tratamento contábil", pois vê na medida reversão de uma operação anterior.

O documento salienta que "caso os efeitos da recompra fossem reconhecidos diretamente no resultado do exercício, observando-se a mesma lógica do lançamento, como receita, efetuado em 2023, o clube apresentaria resultado significativamente inferior, podendo inclusive alcançar patamar de déficit superior a R$ 100 milhões, conforme estimativas técnicas decorrentes da análise dessa operação".

Por essas razões, as contas foram aprovadas com ressalva.

Dívida colorada

Apesar da dívida ajustada beirar R$ 1 bilhão, o conselho afirma que "não há elementos que indiquem cenário de insolvência do clube". O valor de R$ 939 milhões não leva em conta rubricas que não representam dívida exigível com impacto direto no fluxo de caixa.

Acrescidos esses valores, o passivo colorado se manteve em R$ 1,2 bilhão.

O conselho também sinalizou o atraso no envio das demonstrações contábeis, disponibilizadas em 15 de abril. De acordo com o regimento interno, a apresentação deveria ter sido realizada até 28 de fevereiro.