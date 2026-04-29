Como repercutiu no Inter a polêmica entrevista de Borré

Atacante chegou a pensar em não se apresentar no clube. Renan Mattos / Agencia RBS

O atacante Rafael Borré virou assunto entre os colorados após a divulgação de uma entrevista na qual ele e sua esposa se posicionam contrários à postura da torcida do Inter, que realizou fortes cobranças ao jogador na reta final de 2025, durante a luta contra o rebaixamento.

Segundo apurou a reportagem de GZH, o tema foi debatido internamente pelos dirigentes colorados. Uma das análises é a de que Borré é considerado um jogador importante, querido pelo grupo, e que foi verdadeiro em suas palavras ao expor o sentimento existente em meio ao momento ruim e às cobranças da torcida.

Por ser visto como um atleta de alto nível e uma pessoa de bom caráter, os dirigentes ainda não procuraram Borré para uma conversa sobre o assunto. O entendimento, no entanto, é de que o colombiano precisa voltar a ser o jogador que o Inter buscou em 2024.

Na atual temporada, Rafael Borré marcou seis vezes. O último gol marcado pelo atacante foi no dia 21 de fevereiro, na goleada por 4 a 0 sobre o Ypiranga, de Erechim, pela semifinal do Gauchão.

O contrato com o Inter vai até dezembro de 2028. Recentemente, Borré teve seu nome especulado como possível reforço do River Plate, mas não houve contato entre os clubes.