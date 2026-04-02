Como jogou Alerrandro contra o São Paulo

Alerrandro marcou o gol do Inter no Beira-Rio. Jeff Botega / Agencia RBS

Alerrandro recebeu mais uma oportunidade como titular do comando de ataque do Inter e aproveitou de maneira positiva. Foi dele o gol do Colorado no empate em 1 a 1 contra o São Paulo, no Beira-Rio, na quarta-feira (1º).

Além do gol, Alerrandro teve ainda outra oportunidade no início da partida, que parou no goleiro Rafael.

Algo que já era esperado, e ficou ainda mais provável no jogo contra o São Paulo, é de que o atacante não será muito participativo na construção de jogadas. Alerrandro é um finalizador, que espera a bola chegar na área para brilhar.

O centroavante acertou 11 dos 18 passes que tentou e terminou sua participação na partida, com 71 minutos em campo, com 25 ações com bola. No entanto, nenhuma foi uma tentativa de drible ou alguma outra jogada diferente.

O gol pode ajudar Alerrandro com moral para a sequência na temporada. No entanto, pela pouca participação no jogo, é possível que Paulo Pezzolano prefira Rafael Borré como referência no ataque.