Como foram Rochet e Félix Torres na Data Fifa

Rochet (E) e Félix Torres (D) foram titulares por Uruguai e Equador, respectivamente Montagem sobre fotos / Uruguai / Equador / Divulgação

A terça-feira (31) teve os dois últimos selecionáveis do Inter em campo na data Fifa. Se Borré e Carbonero não atuaram nas duas partidas da Colômbia, Rochet, do Uruguai, e Félix Torres, do Equador, foram titulares pelos seus respectivos países na segunda partida, depois de ficarem no banco na primeira.

Em Turim, na Itália, o Uruguai empatou em 0 a 0 com a Argélia, em amistoso. A equipe africana não finalizou em gol e não exigiu defesa alguma do camisa 1 colorado.

O Equador visitou a Holanda e empatou em 1 a 1. Pacho fez contra, e Enner Valencia, ex-Inter, empatou de pênalti para os sul-americanos.

Félix Torres iniciou entre os titulares em uma linha de três defensores. Ele atuou durante 74 minutos e foi substituído por Preciado, lateral do Atlético-MG, alterando o esquema tático.

Volta ao Brasil

Agora, a dupla retorna para o Brasil. A previsão de chegada em Porto Alegre é para a manhã de quinta-feira (2). Os dois serão avaliados para, talvez, voltarem aos treinos no mesmo dia.

No domingo (5), o Inter visita o Corinthians, em São Paulo, com o retorno de Rochet. Emprestado pelos paulistas, Félix Torres deve ser desfalque mais uma vez.