Como Bernabei se tornou o jogador mais importante do Inter em abril

Bernabei foi tietado pelos torcedores em Brasília. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

A fase atual faz Bernabei ser o jogador mais importante do Inter em abril. Foi graças a suas atuações e contribuições diretas que o time venceu Corinthians e Athletic-MG e buscou o empate contra o Botafogo. Seus últimos desempenhos o credenciam a ser titular, inclusive em mais de uma posição.

O debate, aliás, será esse mais uma vez. O argentino é lateral ou meia ofensivo? Se for lateral, como será a compensação defensiva para suas subidas? Se for atacante, quem sai?

Após o gol de empate contra o Botafogo, o camisa 26 colorado comentou sobre sua preferência em campo:

— Vou estar preparado onde o professor me colocar. Me sinto como lateral agora, mas se quiserem me botar na frente também vou dar o melhor. Sempre vou tentar ajudar o time, mas, sim, tenho certeza que eu quando jogo na lateral, posso ver o espaço, posso ver o jogo de frente, tenho mais liberdade do que ao jogar na frente. Mas não tenho preferência, posso jogar de ponta ou de lateral — disse.

Dupla de canhotos pode reaparecer

Por enquanto, Paulo Pezzolano tem a ideia de aceitar esse pedido. O técnico pretende escalá-lo na lateral, de preferência com Allex sendo o apoio. O jovem, por ter tido uma curta experiência pelo lado do campo, teria o entendimento do momento de subir marcação ou de fazer cobertura, por exemplo.

Mas, pelas constantes mudanças do treinador, não será surpresa se eventualmente voltar a aparecer a dupla Matheus Bahia e Bernabei, com o primeiro sendo lateral e o segundo um meia ofensivo.

A partir desta terça-feira (28), na reapresentação, Pezzolano começará a dar essas respostas. Além delas, o treinador também definirá a sequência para Alan Patrick, Carbonero, Alerrandro e qual será o destino do ataque, se contará com uma dupla de origem, com Borré, ou se terá um centroavante e jogadores orbitando. O Inter enfrenta o Fluminense às 18h30min de domingo (3), pela 14ª rodada do Brasileirão.