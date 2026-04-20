Com volta de suspensos, Inter inicia preparação para estreia na Copa do Brasil

Bernabei deve retornar à lateral esquerda. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter ganhará dois reforços para a estreia na Copa do Brasil. Ausentes na derrota para o Mirassol, Gabriel Mercado e Bernabei cumpriram suspensão automática no Brasileirão e poderão atuar contra o Athletic, na próxima quarta-feira (22), em Florianópolis.

Os argentinos trabalharam na reapresentação do elenco, agendada para a manhã desta segunda (20), no CT Parque Gigante. Como não possuem nenhum problema físico devem retomar a titularidade na equipe comandada por Paulo Pezzolano.

Com a lesão de Matheus Bahia, Bernabei tem retorno garantido à lateral esquerda, que precisou ser ocupada de forma improvisada por Bruno Gomes e depois Allex na última rodada do Brasileirão.