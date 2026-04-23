Com volta de lateral, Inter inicia preparação para enfrentar o Botafogo

Matheus Bahia está recuperado de lesão na coxa esquerda. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

De volta a Porto Alegre, o elenco do Inter se reapresentou na tarde desta quinta-feira (23) para iniciar a preparação para enfrentar o Botafogo. A novidade no treinamento foi a presença do lateral-esquerdo Matheus Bahia.

O jogador ficou de fora das últimas três partidas por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Reintegrado aos trabalhos no CT Parque Gigante, o atleta pode ficar à disposição do técnico Paulo Pezzolano para o jogo das 18h30min de sábado (25).

A atividade não contou com os atletas que foram titulares na vitória sobre o Athletic, em Florianópolis, pela Copa do Brasil. Por isso, a escalação será definida no treino agendado para a manhã desta sexta (24). A viagem para Brasília ocorre à tarde.

Válido pela 13ª rodada do Brasileirão, o duelo com o Botafogo será disputado no Estádio Mané Garrincha, pois o Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, estará recebendo um show musical.