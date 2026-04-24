Com ruas de fogo e "carinho" na torcida, Inter chega a Brasília para jogo contra o Botafogo

O Inter fez um carinho no seu torcedor na chegada a Brasília, para o jogo de sábado (25), contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

Após desembarcar no fim da tarde desta sexta (24) no hotel em meio à tradicional "ruas de fogo", os jogadores partiram em meio à fumaça vermelha dos sinalizadores rumo ao gradil onde cerca de 100 colorados aguardavam a delegação, entoando cânticos de apoio.

O primeiro foi o técnico Paulo Pezzolano. Depois, apareceram Alan Patrick, Bruno Tabata e Bruno Gomes. Na sequência, Bernabei, Carbonero e Rafael Borré. No fim, praticamente todo o grupo colorado atendeu aos colorados ao longo de 10 minutos, posando para selfies e concedendo autógrafos.

De certa forma, o clube se redimiu do mal-entendido de Florianópolis, antes do jogo contra o Athletic-MG, quando a delegação "driblou" os torcedores presentes.

Para o jogo contra o Botafogo, a baixa na delegação foi o zagueiro Gabriel Mercado, que sofreu uma lesão muscular de "grande extensão", segundo boletim médico do Inter. Em compensação, o lateral Matheus Bahia, recuperado de lesão, é a novidade.

Como de praxe, o time terá mudanças em relação à vitória sobre o Athletic-MG, na última quarta (22).

Na atividade desta sexta (24), ainda em Porto Alegre, Paulo Pezzolano não esboçou a escalação, aumentando o ambiente de mistério.