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Na véspera
Notícia

Com ruas de fogo e "carinho" na torcida, Inter chega a Brasília para jogo contra o Botafogo

No desembarque no hotel, jogadores atenderam aos colorados, que receberam a delegação com sinalizadores e cânticos

Rodrigo Oliveira

Direto de Brasília

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