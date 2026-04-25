Com retornos no ataque e sem Alan Patrick, Inter está escalado para enfrentar o Botafogo 

O Inter está escalado para enfrentar o Botafogo. O Colorado entra em campo às 18h30min deste sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão, no Mané Garrincha, em Brasília.
Mais uma vez, o técnico Paulo Pezzolano promove mudanças na equipe. Com Mercado lesionado, Victor Gabriel entra no lugar. No setor ofensivo, Vitinho e Carbonero estão de volta.
Assim, o Inter vai a campo com Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Allex; Carbonero e Alerrandro.
No banco de reservas, as opções são Kauan Jesus, Braian Aguirre, Clayton, Juninho, Matheus Bahia, Thiago Maia, Paulinho, Benjamin, Bruno Tabata, Alan Patrick, Kayky e Borré.
