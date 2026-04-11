Com retornos e ausência de última hora, Inter está escalado para o Gre-Nal 452

O Inter está escalado para o Gre-Nal 452, neste domingo (11), às 20h30min, no Beira-Rio. O técnico Paulo Pezzolano optou por trazer Alan Patrick de volta ao time titular e vai com força ofensiva pelo lado esquerdo, com Bernabei e Carbonero.
Matheus Bahia, que era cotado para começar a partida na lateral-esquerda, não está nem no banco de reservas. O jogador sentiu um desconforto no treino de sexta-feira (10) e voltou a sentir o problema nos testes pré-jogo. Ele será reavaliado ao longo da semana.
No meio de campo, Villagra e Bruno Henrique serão os volantes titulares, seguindo a tendência da semana.
O Inter vai a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Carbonero; Alan Patrick e Rafael Borré.
No banco de reservas, as opções são: Anthoni, Diego Esser, Aguirre, Juninho, Clayton Sampaio, Paulinho, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Allex, Bruno Tabata, Kayky e Alerrandro.
O time do Grêmio também está escalado, com Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni e Arthur; Amuzu, Tetê e Carlos Vinícius.
