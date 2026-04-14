Com reforço na defesa, Inter abre preparação para enfrentar o lanterna do Brasileirão

Victor Gabriel deve reforçar o Inter de Pezzolano. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O elenco de jogadores do Inter se reapresentou nesta terça (14) no CT Parque Gigante. A semana de trabalhos começou com a principal dúvida na lateral-esquerda, uma vez que Bernabei está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Bahia ficou de fora do Gre-Nal depois de sentir desconforto muscular na véspera do clássico e será reavaliado diariamente.

O treino iniciou com atividades de fortalecimento na academia e, depois, trabalhos com bola no gramado. O zagueiro Victor Gabriel, que volta de suspensão automática, participou do treinamento.

O defensor pode ser alternativa tanto à carência na lateral esquerda, quanto ao desfalque de Mercado, que também recebeu o terceiro amarelo no Gre-Nal. Neste caso, formaria dupla de zaga com Félix Torres.

O Inter volta a treinar nesta quarta (15), pela manhã, no CT. No domingo (19), recebe o lanterna Mirassol no Beira-Rio, às 11h, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Em ascensão na tabela, enfileirou uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, conquistando 11 pontos de 15 possíveis.