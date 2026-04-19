Com presença de jovem e sem Carbonero, Inter está escalado para enfrentar o Mirassol

Allex ganha oportunidade no time titular. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter está escalado para enfrentar o Mirassol, neste domingo (19), às 11h, no Beira-Rio. Paulo Pezzolano realizou mudanças em todos os setores do time, com destaque para as laterais, com Braian Aguirre na direita e Bruno Gomes na esquerda.

As ausências para o jogo são cinco. Mercado e Bernabei cumprem suspensão pelo segundo cartão amarelo. Alan Rodríguez tem desconforto na panturrilha, Rochet sofre com lesão muscular na panturrilha e Matheus Bahia tem problema no adutor da coxa.

Paulinho ganha a disputa com Bruno Henrique no meio de campo. O jovem Allex, 20 anos, ganha oportunidade no time titular e vai ser o meia pelo lado esquerdo. Quem sai do time é Carbonero, que começa no banco de reservas.

Escalação do Inter

O Inter está escalado com: Anthoni; Braian Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel e Bruno Gomes; Villagra, Paulinho, Vitinho e Allex; Alan Patrick e Borré.

As opções do banco são: Kauan Jesus, Juninho, Clayton, Alisson, Bruno Henrique, Thiago Maia, Benjamin, Bruno Tabata, João Victor, Kayky, Carbonero e Alerrandro.