Com pênalti perdido por Allex, Inter sofre goleada do Sport na Série B do Brasileirão sub-20

Allex esteve em campo conta o Sport, na Morada dos Quero-Queros. Nathan Bizotto / Inter,Divulgação

A oportunidade de ganhar ritmo de jogo pelo sub-20 não teve o desfecho esperado para Allex, já integrado ao elenco principal do Inter. O meia desperdiçou um pênalti na derrota do Colorado por 3 a 0 para o Sport, na tarde desta quarta-feira (8), pela Série B do Campeonato Brasileiro da categoria. A partida foi disputada na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Allex foi cedido ao time sub-20 para ganhar minutos em campo e retomar o ritmo de jogo visando à sequência da temporada. A última vez que o jovem de 19 anos atuou pelo time de Paulo Pezzolano foi há um mês, no empate em 1 a 1 com o Grêmio, pela decisão do Gauchão.

Agora, Allex retorna aos treinos com os profissionais, com foco no clássico Gre-Nal do próximo sábado (11).

Além dele, Raykkonen, João Victor, João Kempes, Pedro Kauã e Alisson, que figuraram no Gauchão 2026, também foram titulares. Ainda assim, o Inter sofreu a segunda derrota consecutiva por 3 a 0 na competição. Na estreia, a equipe já havia sido superada pelo Coritiba pelo mesmo placar.

A Série B do Brasileirão sub-20 conta com dois grupos de oito clubes, que se enfrentam em sete rodadas. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final. Os finalistas e o time de melhor campanha entre os eliminados nas semifinais garantem acesso à Série A de 2027.

O jogo

O técnico Mário Jorge mandou a campo: Filipe Sírio; Luis Felipy, Pedro Kauã, João Dalla Corte e Alisson; Bernardo, João Kempes e Allex; João Victor, Raykkonen e Gustavo Ulguim.

O placar permaneceu zerado até os 35 minutos do segundo tempo. Em um intervalo de cinco minutos, o Sport marcou três vezes, com gols de Micael, Felipinho e Arthur Maron, sendo o último de pênalti.

Aos 48, Allex desperdiçou uma penalidade e a chance de descontar para o Inter. O meia cobrou no centro do gol, e o goleiro adversário fez a defesa com os pés.