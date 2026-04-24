Com novidade na defesa, Inter divulga relacionados para jogo contra o Botafogo; veja a lista

O Inter divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Botafogo, neste sábado (25), em Brasília. A principal novidade é o retorno do lateral Matheus Bahia, recuperado de lesão.
Em compensação, o zagueiro Gabriel Mercado é a baixa. O atleta foi vetado pelo departamento médico por uma lesão muscular descrita na nota oficial do clube como "de grande extensão".
O time para o jogo no Mané Garrincha é mantido em sigilo pelo técnico Paulo Pezzolano. Contudo, as principais dúvidas são táticas. Uma possibilidade é a utilização de Bernabei como meia, com Matheus Bahia compondo a lateral esquerda.
Colombiano de volta
Outra hipótese é a utilização de Thiago Maia como um terceiro volante, para proteger os avanços do argentino no flanco esquerdo, que, neste cenário, atuaria na sua função de origem.
No ataque, Carbonero deve retornar na vaga de Alan Patrick, jogando mais perto da área, ao lado de Rafael Borré ou Alerrandro, que disputam uma vaga no ataque. Vitinho também deve retornar à ponta direita.
O provável time do Inter tem: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Thiago Maia); Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Rafael Borré (Alerrandro).
Também estão relacionados os goleiros Diego Esser e Kauan Jesus, os zagueiros Juninho e Clayton Sampaio, o lateral Braian Aguirre, os volantes Paulinho e Benjamin, os meias Allex e Bruno Tabata e o atacante Kayky.
Botafogo e Inter enfrentam-se neste sábado (25) às 18h30min, no Mané Garrincha, em Brasília.
Confira a lista de relacionados do Inter:
Goleiros: Anthoni, Diego Esser e Kauan Jesus
Laterais: Bruno Gomes, Bernabei, Braian Aguirre e Matheus Bahia
Zagueiros: Félix Torres, Victor Gabriel, Juninho e Clayton Sampaio
Volantes: Villagra, Paulinho, Bruno Henrique, Thiago Maia e Benjamin
Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata e Allex
Atacantes: Rafael Borré, Alerrandro, Vitinho, Carbonero e Kayky
