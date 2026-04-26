Com nova assistência, Alerrandro sai na frente em disputa por titularidade com Borré no Inter

Alerrandro tem um gol e duas assistências nos últimos seis jogos. Jeff Botega / Agencia RBS

A disputa pela titularidade no comando de ataque do Inter tem Alerrandro na liderança. Menos badalado do que o concorrente Borré, o brasileiro mais uma vez foi titular e mais uma vez participou diretamente de um gol colorado, com uma assistência para o gol de Carbonero, no empate em 2 a 2 com o Botafogo, no sábado (25).

No jogo anterior, contra o Athletic pela Copa do Brasil, o camisa 9 já havia dado o passe para o gol de Bruno Henrique. Depois da parada para a última data Fifa, nas últimas seis partidas, ele ainda tem um gol contra o São Paulo. São 275 minutos em campo com um gol e duas assistências.

No mesmo recorte, o colombiano tem 288 minutos e apenas a assistência para o gol de Alan Patrick na derrota para o Mirassol, por 2 a 1. O camisa 19 era o titular até então, mas virou opção no banco nos dois últimos jogos.

Contra o Botafogo, Borré entrou no lugar de Alerrandro aos 16 minutos do segundo tempo. O técnico Paulo Pezzolano explicou a substituição.

— Alerrandro teve muito desgaste. Temos Borré que entra com muita energia. Foi por isso a troca, pelo físico — revelou.

Ainda no sábado, Alerrandro falou sobre a principal diferença entre ele e o seu concorrente.

— Eu sou um centroavante mais fixo, gosto de fazer bastante pivô. E o Rafa (Borré) é um cara que gosta de atacar o espaço, muito inteligente de seleção, então acho que muda bastante quando um ou o outro joga. Acho que vai do adversário, de quando o treinador precisar. Quando for eu, quando for ele, tenho certeza que vai ser o melhor pro Inter — disse.

Em 2025

Na temporada, o brasileiro tem 18 jogos, dois gols e duas assistências. O colombiano tem 21 partidas, seis gols e duas assistências.