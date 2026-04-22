Com mudanças em todos os setores, Inter está escalado para enfrentar o Athletic-MG pela Copa do Brasil

O Inter está escalado para enfrentar o Athletic. A partida, válida pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, acontece às 20h30min, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.
As principais mudanças acontecem do meio pra frente. Na comparação com o time que enfrentou o Mirassol, pelo Brasileirão, jogam Thiago Maia e Bruno Henrique. No comando de ataque, Borré dá lugar a Alerrandro. Na defesa, jogam Mercado e Bernabei.
Assim, o Inter vai a campo com: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Gabriel Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Villagra e Bruno Henrique, Allex e Alan Patrick; Alerrandro.
No banco de reservas, Pezzolano tem à disposição Diego Esser, Kauan Jesus, Brian Aguirre, Clayton, Juninho, Victor Gabriel, Paulinho, Bruno Tabata, Vitinho, Kayky, Carbonero e Borré.
