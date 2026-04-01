Com mudanças em todos os setores, Inter está escalado para encarar o São Paulo

O Inter está definido para enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira (1º), no Beira-Rio. Desfalcado, o time de Paulo Pezzolano terá mudança em todos os setores em comparação à equipe que venceu a Chapecoense no último compromisso antes da data Fifa.
Rochet e Félix Torres voltam das suas seleção e não estão relacionados. Assim, Anthoni assume a posição no gol e Victor Gabriel forma a zaga ao lado de Mercado.
Vitinho, suspenso, é outra baixa. Assim, meio é formado por Villagra, Bruno Henrique e Paulinho. Bernabei reassume o lugar na lateral Borré e Carbonero, que voltam da seleção colombiana sem entrar em campo, são opções no banco.
Escalação
O Inter vai a campo com Anthoni; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Paulinho e Bruno Gomes; Alan Patrick, Alerrandro.
O banco tem Kauan Jesus, Clayton Sampaio, Juninho, Ronaldo, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata, Allex, Matheus Bahia, Carbonero e Borré.
