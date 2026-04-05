Com mudanças e surpresas, Inter está escalado para enfrentar o Corinthians

O Inter está escalado para enfrentar o Corinthians, às 19h30min, na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Brasileirão. Paulo Pezzolano fez algumas alterações na equipe na comparação com a que empatou com o São Paulo na quarta-feira. A principal é a saída de Alan Patrick.
O time deve ser desenhado no 3-5-2, com Rochet de volta ao gol, o trio de zaga tendo Bruno Gomes, Mercado e Victor Gabriel. Nas alas, ficam Vitinho (retorna após cumprir suspensão) e Matheus Bahia.
À frente deles, Villagra, Paulinho e Bernabei, desta vez mais adiantado. A dupla de ataque está formada com Carbonero e Borré.
Alan Patrick, Alerrandro, Aguirre e Bruno Henrique, titulares na quarta-feira, ficam no banco.
No Corinthians, Dorival Júnior escalou: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angeleri; Raniele, Matheus Pereira, André e Breno Bidon; Lingard e Yuri Alberto.