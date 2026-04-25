Com mistério na escalação, Inter tenta manter contra o Botafogo boa campanha como visitante no Brasileirão

Dono da quinta melhor campanha como visitante no Brasileirão, o Inter quer usar essa marca como combustível para enfrentar o Botafogo neste sábado (25), 18h30min, no Mané Garrincha, em Brasília. A partida é válida pela 13ª rodada da competição. Entre desfalques, retornos e mistérios, o técnico Paulo Pezzolano monta o quebra-cabeças para enfrentar um adversário em crise de gabinetes mas em ascensão no campo.
A maior ausência é a de Mercado. O Inter divulgou nesta sexta-feira que o zagueiro sofreu uma "lesão de grande extensão no adutor da coxa direita". A tendência é de que não volte antes da parada da Copa do Mundo, em junho. Assim, a dupla de defesa passa a ser efetivada com Félix Torres e Victor Gabriel.
O retorno mais comemorado também é na defesa. Matheus Bahia está recuperado de lesão e estará na lateral esquerda. Mas isso não significa que Bernabei irá para o banco. O argentino será deslocado para a frente, sendo meia ofensivo pela esquerda.
No meio-campo, a tendência é pela manutenção da dupla Villagra e Bruno Henrique. Na direita, Vitinho deve retornar.
Dúvida no setor ofensivo
O mistério está na frente. Alan Patrick jogou os 180 minutos contra Mirassol e Athletic. Por isso, não será surpresa se ficar no banco, repetindo a estratégia que funcionou contra Santos e Corinthians. A dúvida é se jogará Carbonero, Borré ou até mesmo Paulinho, em um desenho mais defensivo, como dupla de Alerrandro, que permaneceria como centroavante.
Adversário em bom momento
Do lado do Botafogo, o momento é de crescimento em campo. O time vem de duas vitórias sobre a Chapecoense, uma em casa pela Copa do Brasil e outra fora pelo Brasileirão, e está subindo. Muito em função da ótima fase de Danilo. O volante, inclusive, deve ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.
O jogo será em Brasília porque o Botafogo não poderá usar o Nilton Santos. O estádio receberá o show do cantor canadense The Weeknd.
