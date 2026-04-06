Com gol de Bernabei, Inter vence o Corinthians em Itaquera e se afasta do Z-4

Em um jogo disputado, duro, de pouca inspiração e muita pressão, o que importava era vencer. Pois o Inter foi a São Paulo com muitas modificações e novidade tática de Paulo Pezzolano, encarou o Itaquerão e venceu o Corinthians por 1 a 0.
O gol de Bernabei foi basicamente o único momento de brilho técnico. E que significou subir a 12 pontos após 10 rodadas no Brasileirão (veja tabela abaixo). Uma força a mais para a semana Gre-Nal, que começa nessa segunda-feira (6) e vai até 20h30min de sábado (11) , quando os rivais se encontram no Beira-Rio.
Com o fechamento da rodada e o empate do rival contra o Clube do Remo em 0 a 0, o Inter chega para o clássico em 13º lugar, com a mesma pontuação do Grêmio, que tem o 11º pelo saldo de gols.
Lance a lance
Tabela de classificação
Escalação
Como já é praxe, Pezzolano mexeu na equipe. Ele devolveu Matheus Bahia à lateral esquerda, o que era previsível. A novidade foi manter Bernabei na equipe. Carbonero e Borré também voltaram ao time, assim como Rochet. Quem ficou no banco foi Alan Patrick.
Inicialmente, a equipe foi montada no 4-4-2, tendo Bruno Gomes na lateral direita, Villagra e Paulinho centralizados, Vitinho e Bernabei abertos. O Corinthians teve como principal atração a estreia do inglês Jesse Lingard em casa.
Primeiro tempo
Desde o apito inicial foi possível ver que seria uma partida altamente disputada. O Corinthians saiu jogando, a bola foi até Hugo Souza e, ao dar o chutão, carimbou Borré, que subiu a pressão. O lance não deu em nada, mas foi um símbolo do que viria na primeira meia hora.
Bem postadas, as defesas tiveram soberania sobre os pouco inspirados atacantes. A partida era de intermediária a intermediária, com bate-rebate, disputas e faltinhas marcadas pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima. Um jogo pouco fluido, arrastado.
Só aos 29 minutos houve uma conclusão. Carbonero foi lançado pela direita, no fundo, e cruzou rasteiro. Da marca do pênalti, Bernabei concluiu de pé esquerdo, Hugo Souza fez grande defesa. O lance acabou anulado por impedimento.
Foram necessários mais 20 minutos para uma nova finalização. Borré, de bicicleta, em uma disputa de bola na área. A bola bateu em Gustavo Henrique e saiu.
E nada mais digno de nota ocorreu na etapa inicial.
Segundo tempo
Na segunda, o Inter começou atacando com uma daquelas jogadas de início de partida. A bola foi pela direita e chegou a Vitinho, que cruzou rasteiro. Carbonero bateu de primeira, André Ramalho rebateu.
Rochet finalmente tocou na bola aos 13. Garro cobrou uma falta da intermediária, o uruguaio defendeu sem problemas. Aos 18, o Corinthians levou perigo. Em um balão para a área, André Ramalho recuou de cabeça e Gustavo Henrique chutou mascado, ao lado da trave.
Depois desse lance, Pezzolano mexeu no time. Ele tirou Paulinho e Borré para colocar Bruno Henrique e Alerrandro.
Aos 23, uma boa situação criada pelo Inter. Bernabei apertou a marcação em André Ramalho, que recuou uma bola curta para Hugo Souza. O goleiro conseguiu se virar e chegar antes de Carbonero, no segundo combate, cortando sem fazer pênalti.
Gol do Inter
Em um jogo morno, só uma jogada individual poderia virar gol. Eram 33 minutos, o Corinthians atacava e o Inter recuperou a posse. Carbonero conseguiu girar e entregar para Villagra, que empurrou a Bernabei. O argentino conduziu da direita para dentro e arriscou, surpreendendo Hugo Souza e abrindo o placar: 1 a 0.
Logo depois do gol, Pezzolano fez mais uma troca. Ele tirou Carbonero e colocou Thiago Maia.
Inter segura vitória
O Corinthians esteve perto do empate aos 36. Matheuzinho teve espaço e cruzou da direita, Yuri Alberto apenas raspou e Zakaria, no segundo pau, chutou na rede pelo lado de fora.
As últimas trocas de Pezzolano foram para fechar a casinha definitivamente. Ele tirou Vitinho e Bruno Gomes para colocar Aguirre e Juninho. A ordem era resistir e garantir os três pontos. O Inter até marcou mais um, com Thiago Maia, mas foi anulado por impedimento.
No final, a tática de Pezzolano deu certo. O Inter voltou de São Paulo com um enorme passo antes do Gre-Nal.
Brasileirão — 10ª rodada — 5/4/2026
Corinthians
Hugo; Matheuzinho (Dieguinho, 43'/2ºT), André Ramalho, Gustavo Henrique e Angeleri; Raniele (Pedro Raul, 37'/2ºT), Matheus Pereira (Garro, int.), André e Breno Bidon (Zakaria Abyad, 27/2ºT); Jesse Lingard (Vitinho, 27'/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
Inter
Rochet; Bruno Gomes (Aguirre, 40'/2ºT), Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho (Bruno Henrique, 19'/2ºT) e Bernabei; Vitinho (Juninho, 40'/2ºT), Borré (Alerrandro, 19'/2ºT) e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano
Gol: Bernabei, aos 33 minutos do 2º tempo
Cartões amarelos: Lingard, André Ramalho; Carbonero, Vitinho, Victor Gabriel
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Público: 32.437 (32.213 pagantes)
Renda: R$ 2.171.746
Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Alex dos Santos (SC) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
Próximo jogo
- Brasileirão - 11ª rodada (11/4/2025 - 20h30min)
- Beira-Rio
- Inter x Grêmio