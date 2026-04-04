Com dois retornos, Inter chega a Guarulhos para enfrentar o Corinthians

Enquanto os torcedores festejavam o aniversário do Inter em Porto Alegre na tarde deste sábado (4), a delegação colorada teve um desembarque tímido em Guarulhos, onde ficará hospedada para enfrentar o Corinthians, pela 10ª rodada do Brasileirão. Entre os jogadores, dois retornos para ajudar na luta contra a zona de rebaixamento.
Sergio Rochet é a novidade entre os defensores. O goleiro foi desfalque no empate com o São Paulo pois retornava da Europa, onde serviu à seleção uruguaia na data Fifa. Assim, Anthoni retorna ao banco de reservas.
Já o zagueiro Félix Torres, que também havia desfalcado a equipe por estar com a seleção equatoriana, segue de fora neste fim de semana, impedido de atuar por questão contratual — está vinculado ao Corinthians e emprestado ao Colorado.
A outra novidade está no ataque, onde Vitinho voltou a ser relacionado após cumprir suspensão automática. A presença do atacante pode fazer com que haja uma mudança na lateral esquerda, com Matheus Bahia retomando a titularidade na vaga de Bernabei.
— Ao invés de colocar o Vitinho (suspenso) pela direita, que é mais ofensivo, colocamos o Aguirre, que é um pouco mais defensivo, e fizemos um pouco mais ofensivo pela esquerda com o Bernabei. Se eu colocasse o Matheus Bahia e o Aguirre, era uma linha de cinco que ia custar mais a transição — explicou o treinador colorado na última quarta-feira (1º), quando optou pelo lateral argentino.
Uma provável escalação colorada teria: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Paulinho; Vitinho, Borré (Carbonero ou Alan Patrick) e Alerrandro.
A partida contra o Corinthians será disputada às 19h30min deste domingo (5), na Neo Química Arena.
Confira os relacionados
- Goleiros: Rochet, Anthoni e Kauan Jesus;
- Zagueiros: Mercado, Victor Gabriel, Juninho e Clayton;
- Laterais: Aguirre, Bernabei e Matheus Bahia;
- Volantes: Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Bruno Henrique, Ronaldo, Villagra, Paulinho, Thiago Maia;
- Meias: Alan Patrick e Allex;
- Atacantes: Borré, Alerrandro, Carbonero e Vitinho.