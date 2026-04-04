Com dois retornos, Inter chega a Guarulhos para enfrentar o Corinthians

Rochet desfalcou o Colorado contra o São Paulo porque voltava dos amistosos com o Uruguai. Filipe Duarte / Agência RBS

Enquanto os torcedores festejavam o aniversário do Inter em Porto Alegre na tarde deste sábado (4), a delegação colorada teve um desembarque tímido em Guarulhos, onde ficará hospedada para enfrentar o Corinthians, pela 10ª rodada do Brasileirão. Entre os jogadores, dois retornos para ajudar na luta contra a zona de rebaixamento.

Sergio Rochet é a novidade entre os defensores. O goleiro foi desfalque no empate com o São Paulo pois retornava da Europa, onde serviu à seleção uruguaia na data Fifa. Assim, Anthoni retorna ao banco de reservas.

Já o zagueiro Félix Torres, que também havia desfalcado a equipe por estar com a seleção equatoriana, segue de fora neste fim de semana, impedido de atuar por questão contratual — está vinculado ao Corinthians e emprestado ao Colorado.

A outra novidade está no ataque, onde Vitinho voltou a ser relacionado após cumprir suspensão automática. A presença do atacante pode fazer com que haja uma mudança na lateral esquerda, com Matheus Bahia retomando a titularidade na vaga de Bernabei.

— Ao invés de colocar o Vitinho (suspenso) pela direita, que é mais ofensivo, colocamos o Aguirre, que é um pouco mais defensivo, e fizemos um pouco mais ofensivo pela esquerda com o Bernabei. Se eu colocasse o Matheus Bahia e o Aguirre, era uma linha de cinco que ia custar mais a transição — explicou o treinador colorado na última quarta-feira (1º), quando optou pelo lateral argentino.

Uma provável escalação colorada teria: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Paulinho; Vitinho, Borré (Carbonero ou Alan Patrick) e Alerrandro.

A partida contra o Corinthians será disputada às 19h30min deste domingo (5), na Neo Química Arena.

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