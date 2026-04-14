Com Bernabei suspenso e Matheus Bahia em dúvida, Inter revive dilema de Gre-Nal

Matheus Bahia não está confirmado para o próximo jogo. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Aos 46 minutos do segundo tempo do Gre-Nal, o Inter arrumou um problema para o jogo de domingo, 11h, contra o Mirassol. Para evitar um contra-ataque do Grêmio, Bernabei cometeu uma falta e levou cartão amarelo. Era o terceiro. Ele já substituía Matheus Bahia, que seria o titular e havia sentido um problema muscular.

Há otimismo do técnico Paulo Pezzolano em contar com o reforço que veio do clube homônimo ao de seu sobrenome. Mas e se não der tempo de recuperá-lo? Antes de tudo, é preciso deixar claro: o treinador colorado conta com ele:

— Matheus Bahia nos fez mudar o planejamento (do Gre-Nal). Esperamos até o último momento, mas não foi possível. São coisas do futebol. Acredito que vá estar pronto para o final de semana.

Se não estiver em campo, Matheus Bahia verá o posto ser disputado por três jogadores completamente distintos. As opções envolvem improvisação ou lançamento de um guri.

É um caso semelhante ao que ocorreu na final do Gauchão. Bernabei tinha sido expulso e Pezzolano precisou escolher entre o menino Alisson, que é da posição, mas tem 17 anos; Aguirre, que é lateral-direito; e Allex, que é meia esquerda. Optou pelo último, até pela necessidade de vencer por mais de dois gols de diferença.

O caso é que Allex nunca mais jogou depois daquele Gre-Nal. Não que tenha ido mal, mas Matheus Bahia ficou à disposição (ele não estava inscrito no Gauchão), e não houve mais necessidade na lateral, além de ter perdido espaço no meio-campo.

Para escalá-lo, possivelmente Pezzolano teria de refazer o 3-5-2 de algumas rodadas atrás. Só que entra outro problema: Mercado está suspenso, e o time conta apenas com Félix Torres e Victor Gabriel como zagueiros habituais.

Alisson, o jogador da função, tem 17 anos. Ele estreou ano passado em uma fogueira, contra o Bahia em Salvador. Não estava mal no jogo, mas foi expulso por uma falta revisada pelo VAR. Na equipe principal, tem quatro jogos em 2026. E outros três pelo time sub-20.

A outra alternativa é levar Aguirre para o outro lado do campo. Ele já jogou como lateral-esquerdo algumas vezes, mas nenhuma com brilho. É uma improvisação para ocupar espaço mesmo.

A escolha de Pezzolano terá como principal ponto uma palavra chave:

— Equilíbrio. Às vezes, defendemos bem, mas estamos perdendo ofensivamente. Estamos procurando esse equilíbrio no dia a dia.