Com Benjamin titular, Inter goleia e vence a primeira no Brasileirão Série B Sub-20

Inter venceu por 4 a 1 o Atlético-GO. Nathan Bizotto / Inter,Divulgação

Enfim ocorreu a primeira vitória do Inter no Campeonato Brasileiro Série B Sub-20. Após mudanças nas estruturas da categoria de base, a equipe colorada recebeu o Atlético-GO em Alvorada e goleou por 4 a 1, com gols de João Bezerra, João Victor, João Dalla Corte e Raykkonen.

A principal atração da partida, no entanto, foi a presença do volante Benjamin entre os titulares. No último final de semana, o ganês esteve no banco de reservas contra o Botafogo, no empate em Brasília, com o time profissional.

Titular nos três jogos que abriram a temporada, Benjamin deixou boa impressão junto ao torcedor colorado em uma equipe formada basicamente por jovens atletas no Gauchão. Apesar disso sofreu uma lesão muscular na coxa direita às vésperas do primeiro Gre-Nal e retornou apenas neste mês. Na última rodada do Brasileirão Série Sub-20, o ganês começou no banco e atuou por cerca de 35 minutos, na derrota para o Botafogo-SP.

A diretoria colorada promoveu mudanças nas estruturas da categoria de base depois de um início com derrotas expressivas na competição. Carlos Noval foi anunciado como o novo diretor executivo do Celeiro de Ases. O profissional acumula 15 anos de serviços prestados à formação de atletas no Flamengo.