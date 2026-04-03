Colunistas opinam: quem deve ser o centroavante do Inter na sequência do Brasileirão?

Montagem com Renan Mattos e Divulgação / Agência RBS e Inter

O ataque do Inter ainda não tem o dono da camisa 9. Ultimamente, o técnico Paulo Pezzolano vem alternando entre Alerrandro e Rafael Borré no comando do ataque colorado. No último jogo, no empate em 1 a 1 com o São Paulo, na quarta-feira (1º), quem iniciou foi o centroavante brasileiro, que marcou o único gol da equipe.

Borré, por outro lado, foi titular em mais ocasiões na temporada de 2026 — 12 contra cinco. Para enfrentar o Corinthians, o treinador uruguaio terá que escolher um dos para iniciar a partida.

Zero Hora perguntou para seus colunistas quem deve ser o centroavante do Inter na sequência do Brasileirão. Confira:

Cristiano Munari

Tem uma diferença entre sequência de Brasileirão e Corinthians. Contra o Corinthians, pelo gol no empate com o São Paulo, entendo que o Alerrandro merece a titularidade.

Os dois até podem jogar juntos, como foi na vitória sobre o Santos na Vila. Para o Gre-Nal, por exemplo, vai depender do desempenho do Alerrandro contra o Corinthians.

Hoje o Inter não tem um 9 titular, eles disputam essa consideração, mas pelo gol no último jogo, Alerrandro merece seguir na equipe

Nani Chemello

O Borré tem um papel importante taticamente, tem mais intensidade, ajuda mais nas construções das jogadas e na marcação alta. Mas depois do Alerrandro fazer um gol digno de centroavante, se adiantando na marcação, não tem como não dar sequência pra ele. Não descarto em alguns jogos os dois juntos como foi contra o Santos. Mas, no momento, colocaria Alerrandro de titular.

Vaguinha