CBF define local do primeiro jogo do Inter na Copa do Brasil

Inter jogará a partida de ida do Orlando Scarpelli. Geison Lisboa / Agência RBS

O Inter já sabe onde disputará seu primeiro jogo na Copa do Brasil 2026. A equipe entra na competição direto na quinta fase e terá o Athletic-MG, como adversário.

O confronto será decidido no Beira-Rio, no dia 12 de maio, às 19h30min. Já a ida ocorrerá em 22 de abril, às 20h30min. O estádio escolhido foi o Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Por mais que tenha seu estádio, a Arena Sicredi, em São João del Rey, o clube mineiro não poderá jogar esta fase da competição no local. O motivo é a baixa capacidade, já que o estádio pode receber apenas 5 mil pessoas.

A escolha pelo Orlando Scarpelli, casa do Figueirense, foi confirmada nesta quarta (1°), em comunicado da CBF.

Em 2025, o Inter chegou a jogar pela Copa do Brasil no mesmo estádio, mas na terceira fase. O adversário foi o Maracanã, do Ceará, que vendeu o mando de campo. O Colorado venceu por 3 a 0 e avançou na competição.

Jogos do Inter na Copa do Brasil 2026

Quinta fase