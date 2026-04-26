Capitão do Inter contra o Botafogo, Bruno Henrique comenta sobre cobranças da torcida: "É natural ter críticas"

Inter buscou o empate contra o Botafogo, em Brasília. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Mais uma vez o Inter voltou com um bom resultado jogando fora de casa no Brasileirão. Contra o Botafogo, em Brasília, a equipe buscou o empate em duas oportunidades, o que definiu o placar em 2 a 2.

Capitão na partida, o volante Bruno Henrique reconheceu que vem sendo mais aproveitado por Paulo Pezzolano e fez elogios a atual comissão técnica.

Ele também foi questionado sobre as críticas que o elenco vem sofrendo por parte da torcida. Na semana passada, por exemplo, o Inter perdeu para o Mirassol em casa, o que levou uma torcida organizada a protestar no estacionamento do Estádio Beira-Rio.

— As críticas fazem parte. Da forma que terminamos o ano passado, é natural ter críticas, não só para mim, mas para vários jogadores. Eu tenho a cabeça tranquila, tenho contrato com o clube e farei o máximo para evoluir — disse o jogador após a partida de sábado (25).

O Inter volta a jogar no dia 3 de maio, às 18h30min, contra o Fluminense, no Beira-Rio. Será mais uma chance da equipe reverter a campanha negativa dentro de casa no Brasileirão deste ano.

— É preciso ter um equilíbrio. Estamos buscando isso. Principalmente quando jogamos em casa, buscamos propor mais o jogo, buscamos jogar mais, pressionar mais. Mas precisamos ter esse equilíbrio — concluiu Bruno Henrique.