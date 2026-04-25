Inter e Botafogo jogam neste sábado (25), às 18h30min, pela 13ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Mané Garrincha, em Brasília.
No Brasileirão, o Colorado vem de derrota para o Mirassol, por 2 a 1, no Beira-Rio. Já o time carioca venceu a Chapecoense, por 4 a 1, na Arena Condá.
Escalações confirmadas para Botafogo x Inter
Botafogo: Neto; Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Edenilson, Danilo e Medina; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
Inter: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Allex; Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
Arbitragem para Botafogo x Inter
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Acacio Menezes Leao (PA). VAR: Heber Roberto Lopes (SC).
Onde assistir a Botafogo x Inter
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play)
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 16h30min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Amazon Prime anuncia a transmissão.
Como chegam Botafogo x Inter
Botafogo
O time carioca vem de duas vitórias sobre a Chapecoense: uma pelo Brasileirão e outra pela Copa do Brasil. Na Série A, acumula 16 pontos em 11 jogos e está na nona colocação.
Para o jogo de sábado, o zagueiro Kaio Pantaleão segue como desfalque. Ele está no departamento médico, se recuperando de lesão.
Inter
O Colorado vem de triunfo sobre o Athletic-MG, pela Copa do Brasil, e tropeço para o Mirassol, pelo Brasileirão. Na Série A, está na 14ª colocação, com 13 pontos.
Para enfrentar o Botafogo, o zagueiro Gabriel Mercado é desfalque por conta de um problema muscular.
