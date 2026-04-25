O Inter entrou em campo neste sábado (25), às 18h30min, para encarar o Botafogo, pela 13ª rodada do Brasileirão e saiu com um ponto do Mané Garrincha, em Brasília.
Os gols do 2 a 2 foram marcados por Danilo e Medina, para o Fogão, e Carbonero e Bernabei, para o Colorado.
Com o empate fora de casa, o Inter de Paulo Pezzolano caiu uma posição e agora é 15º, com 14 pontos. A próxima partida colorada pela competição nacional é contra o Fluminense, domingo (3), às 18h30min, no Beira-Rio.
